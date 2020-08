O Benfica continua a arrumar a casa, e a viagem dos representantes encarnados à Alemanha teve o fim desejado. Luca Waldschmidt vai jogar na Luz a partir da próxima época, e pode ser apresentado ainda esta semana. Outra das caras novas é Éverton Cebolinha, que até já se despediu do Grémio. O brasileiro chega esta quinta-feira a Lisboa, e pode ser oficializado depois da realização dos exames médicos, o que deverá acontecer na sexta-feira.

O avançado alemão deve custar um valor na ordem dos 15 milhões de euros, e à sua espera tem um contrato para os próximos cinco anos.

A maior novela deste mercado é Edinson Cavani. Há várias semanas que o nome do uruguaio é apontado ao Benfica, numa negociação que deve estar prestes a terminar.

O comentador do programa Mais Transferências, Rui Pedro Braz, refere que houve cedências de ambas as partes, e o jogador deverá rubricar um contrato de três anos com os encarnados.

Quem pode seguir o mesmo caminho é Jan Vertonghen. Tal como Cavani, o belga está em final de contrato, e é o alvo definido por Jorge Jesus para reforçar o eixo da defesa.

Mas nem só de entradas se fala na Luz, e o nome de Carlos Vinícius volta a ser apontado à saída. Surgem ecos de um alegado interesse do Wolverhampton, clube treinado por Nuno Espírito Santo, e que pode estar prestes a perder Raúl Jiménez.

Luta entre FC Porto e Sporting

O Sporting pretende contratar Pedro Gonçalves e Nuno Santos ao Famalicão e ao Rio Ave, respetivamente, mas, segundo Cândido Costa, o FC Porto poderá estar mais adiantado nas negociações.

O interesse de ambos os clubes é real, e Rui Pedro Braz diz que "Nuno Santos encaixa na perfeição" no Sporting de Rúben Amorim, acrescentando ainda que, para os dois jogadores, seria mais fácil terem tempo de jogo nos leões do que nos dragões.

Os dragões oficializaram esta quarta-feira o lateral Carraça como o primeiro reforço para a nova época. O jogador de 27 anos chega do Boavista e assina por quatro temporadas.

Mas esta aquisição não significa que os azuis e brancos não procuraram outro defesa para jogar nas alas, e Zaidu, do Santa Clara, é um nome que está na agenda.

Já o Sporting parece apostado na contratação de Islam Slimani, e conta com a vontade do argelino para conseguir um sonho difícil, até porque o Leicester lhe paga um elevado salário.

SC Braga quer 30 milhões por Paulinho

A Lazio e o Lokomotiv estão interessados na aquisição de Paulinho, mas António Salvador não quer negociar, e remeteu para a cláusula de rescisão, que é de 30 milhões de euros.

O Sporting também estaria interessado no avançado, mas os comentadores do Mais Transferências não acreditam que os leões tenham capacidade financeira para se intrometerem na contenda.

Para Rui Pedro Braz, o SC Braga deverá mesmo conseguir vender Paulinho, se não pela cláusula, por uma verba superior a 25 milhões de euros.

Paulinho de saída, e Lucas Veríssimo hipótese. O central do Santos foi oferecido aos bracarenses, que podem beneficiar da débil situação financeira do clube brasileiro.

Os comentadores do Mais Transferências vêm qualidades no jogador, e Rui Pedro Braz afirma mesmo que é alguém que entraria de caras em qualquer equipa portuguesa.