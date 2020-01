Parecia tudo bem encaminhado no negocia de Bruno Fernandes para o Manchester United, contudo o Sporting recusa receber menos do que 65 milhões de euros pelo passe do jogador. Contudo, o emblema inglês só ofereceu uma proposta de 50 milhões, mais objetivos.

Sporting não baixa dos 65M €”, revela Rui Pedro Braz.

Pode estar iminente a saída de Bruno Fernandes de Alvalade, mas o médio vai jogar o dérbi frente ao Benfica na sexta-feira. Rui Pedro Braz garante que Jorge Mendes ainda está em Manchester a negociar o passe do capitão leonino com o United. Cândido Costa enaltece a qualidade do número oito do Sporting e diz que é o melhor jogador a atuar em Portugal.

Bruno Fernandes é o melhor jogador a atuar em Portugal”, reitera Cândido Costa.

Bruno Fernandes deixou uma mensagem de apoio a Gedson Fernandes nas redes sociais. Rui Pedro Braz aproveitou o momento para criticar quem anda nas redes sociais, “que escolhem ser um cretino”, a insultar tudo e todos.

Isto é fantástico para os ignorantes que andam nas redes sociais a insultar tudo e todos”, esclarece Rui Pedro Braz.

Continuam a surgir interessados em Zé Luís. Cândido Costa explica que não foi o FC Porto a colocar o jogador cabo-verdiano no mercado e garante que os dragões começam a perceber que podem fazer um bom negócio neste mercado.

O mercado está a chamar por Zé Luís”, destaca Cândido Costa.

Com Zé Luís de saída, Tiquinho Soares ganha cada vez mais espaço no plantel do FC Porto. Rui Pedro Braz explica que o avançado brasileiro tem vindo a ganhar protagonismo e neste momento é uma das peças fulcrais do plantel.

De repente, são eles e mais dez”, diz Rui Pedro Braz sobre as recentes exibições de Tiquinho Soares.

Sporting e Benfica medem forças, esta sexta-feira, na 17ª jornada da Liga. Cândido Costa enaltece a recuperação de Gabriel como uma boa notícia para Bruno Lage. O comentador do Mais Tranferências realça mesmo que o jogador brasileiro é o mais importante do meio-campo encarnado.

Gabriel é o grande dinamizador do meio-campo do Benfica”, refere Cândido Costa.

Gonçalo Ramo é avançado do Benfica e tem apenas 18 anos. O jovem poderá estar perto das escolhas de Bruno Lage, de acordo com Rui Pedro Braz. Cândido Costa acrescenta ainda que Bruno Lage “tem muita confiança” em Gonçalo Ramos.

Será cada vez mais opção para a equipa principal do Benfica”, explica Rui Pedro Braz sobre Gonçalo Ramos.

Giorgi Makaridze não interessa a Sporting nem Benfica. Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, confirmou, na TVI24, que não houve qualquer sondagem pelo guarda-redes e que não vai deixar o clube neste mercado de transferências. Os encarnados viram-se agora para Helton Leite, guarda-redes do Boavista.