Bruno Fernandes já passou por vários momentos conturbados de leão ao peito, entre eles a invasão à Academia de Alcochete, entrar em campo frente ao Benfica, sem saber se ruma a Manchester, parece ser só mais um. Rui Pedro Braz explica que se o jogador conseguir ter a concentração necessária para fazer um bom jogo é porque se trata de um “super-atleta”.

Se Bruno Fernandes fizer um bom jogo estamos perante um super-atleta”, explica Rui Pedro Braz.

Andraz Sporar parece estar cada vez mais longe de assinar pelo Sporting. Luís Vilar compara este arrastar de fechar o negócio com o que aconteceu no verão e culminou com os empréstimos de Bolasie, Jesé e Fernando.

Vejo o desespero dos sportinguistas a aumentar”, refere Luís Vilar.

Rui Pedro Braz realça a fraca capacidade dos leões em atacar o mercado de transferências e relembra o que aconteceu no verão em que clube só conseguiu contratar três jogadores, por empréstimo, no último dia da janela de transferências.

O Sporting tem de começar a ter outro tipo de capacidade de ação no mercado”, aocnselha Rui Pedro Braz.

Weigl não deverá ser titular frente ao Sporting, depois de dois jogos no plantel principal. Luís Vilar explica que o internacional alemão só foi titular devido às baixas de Gabriel e Taarabt.

Weigl jogou dois jogos por obrigatoriedade”, relembra Luís Vilar.

Sérgio Conceição não convocou Zé Luís para o jogo frente ao SC Braga. O avançado cabo-verdiano tem despertado interesse em vários clubes ingleses, incluindo o Tottenham, mas os dragões só vendem o passe do jogador por 20 milhões de euros.