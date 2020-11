O Benfica regressa esta quinta-feira às competições europeias com um jogo que o coloca frente a frente ao Glasgow Rangers. Depois de uma derrota por três bolas a zero frente ao Boavista, o técnico encarnado mexeu no onze inicial e promoveu quatro alterações.

“Muita gente esperava que Jorge Jesus mexesse na dupla de centrais, particularmente em Vertonghen, que está muito abaixo daquilo que é pedido para jogar neste modelo de jogo do Benfica”, frisou Rui Pedro Braz.

Darwin e Waldschmit vão finalmente descansar e dão lugar a Seferovic, depois de um período de muita utilização.

O comentador da TVI sublinhou a diferença do período de competição entre o Benfica e Glasgow Rangers. Os escoceses iniciaram a sua época em agosto, mais de um mês antes das águas, algo que, para Rui Pedro Braz, poderá ser uma vantagem para a equipa treinada pela lenda do Liverpool Steven Gerrard.

“É uma equipa que tem o dobro dos jogos disputados do Benfica. Dos 18 jogos que disputou, o Glasgow Rangers soma 16 vitórias e dois empates. Ainda não perdeu qualquer jogo”, revelou Rui Pedro Braz. “Steven Gerrard tem um mês e meio de trabalho a mais do que Jorge Jesus”.

O técnico encarnado já tinha tecido alguns comentários acerca da qualidade dos escoceses, mas o comentador foi ainda mais longe.

“Esta é uma equipa melhor preparada e mais apetrechada do que o Benfica. Só um Benfica ao seu melhor nível poderá vencer este Glasgow Rangers”, considerou.

Sérgio Conceição suspenso durante quinze dias

Sérgio Conceição foi suspenso por quinze dias, depois de ter sido expulso frente ao Paços de Ferreira. Segundo o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o técnico é agora castigado pelas palavras que disse ao árbitro.

“És uma vergonha, um mentiroso”, terão sido os insultos proferidos pelo técnico azul e branco ao árbitro da partida. Nuno Dias relembrou que, no jogo em causa, o FC Porto foi o clube menos prejudicado pela arbitragem.

No entanto, o comentador da TVI acredita que se deve “evitar tirar os treinadores dos bancos de suplentes”, deixando essa possibilidade em aberto apenas para as situações mais “extremas”.

Carlos Carvalhal regressa a Inglaterra

Sporting de Braga joga em casa do Leicester em mais um jogo para o grupo G da Liga Europa, numa altura em que a equipa de Carlos Carvalhal tem algumas baixas de peso. Ricardo Horta está lesionado e Fransérgio testou positivo para covid-19.

“Ete é um Sporting de Braga sem dois dos seus jogadores de referência. Apesar do Braga já ter dado boas respostas mesmo sem Ricardo Horta. O Braga de Carvalhal já deu provas de conseguir jogar bem mesmo sem alguns dos seus jogadores principais", garantiu Nuno Dias.