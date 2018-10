Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen fizeram os melhores tempos nos terceiros Treinos Livres para o GP dos EUA de Fórmula 1 com os dois Ferrari a baterem os dois Mercedes na primeira sessão do fim de semana que não foi afetada pela chuva.

A Qualificação deste sábado à noite (na hora portuguesa) não está, por enquanto, livre da perspetiva da chuva que dominou os treinos de sexta-feira no Circuito das Américas (COTA), em Austin.

If the weather forecast is to be believed, #USGP qualifying could be wet and wild 🌊 pic.twitter.com/s5Wu7cxDyI — Formula 1 (@F1) 19 de outubro de 2018

Vettel tem três lugares de penalização na grelha de partida garantidos e está ao ataque para tentar não ficar fora da segunda linha à partida tendo feito o melhor tempo antes da Qualificação.

O alemão bateu o melhor tempo de Raikkonen por 46 milésimos de segundo com ambos os Ferrari a utilizarem apenas os pneus hipermacios – o composto mais mole disponível no COTA. Os Mercedes utilizaram quer os super quer os ultramacios, mas acabaram por não conseguir melhor do que a segunda linha de tempos.

Mas se Valtteri Bottas ainda ficou a algum tempo dos Ferrari – a 7 décimos de Vettel – Lewis Lewis Hamilton já ficou mais perto nas últimas voltas da sessão a preparar a Qualificação. O inglês da Mercedes que pode revalidar o título de campeão do mundo já em Austin ficou a 73 milésimos do rival no campeonato.

Tempos dos TL3 para o GP dos EUA: