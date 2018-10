Sebastian Vettel e David Coulthrad são os dois primeiros nomes confirmados para a Race of Champions 2019, que vai realizar-se no México em janeiro.

Ambos já ganharam a ROC, competição que coloca pilotos de diversas especialidades a competirem com carros iguais.

Vettel, tetracampeão mundial de Fórmula 1 e já confirmado vice-campeão de 2019, venceu a ROC 2015 em Londres.

Já Coulthard, antigo piloto com 13 vitórias em grandes prémios de F1, venceu a ROC em 2014, na ilha de Barbados, e no início deste ano de 2018, em Riade, sendo o atual campeão em título.

Two #F1 legends. Two ROC champions. Please welcome back Sebastian Vettel and David Coulthard to #ROCMexico! 🇲🇽🏆 Tickets are now available for the 19-20 January event. https://t.co/PPcldIU4Oy pic.twitter.com/rTdtZgEjh4

— #ROCMexico (@RaceOfChampions) 30 de outubro de 2018