Sebastian Vettel, em declarações após ter ficado em 2.º lugar no GP do México de Fórmula 1, que terminou com a conquista do título de campeão do mundo por Lewis Hamilton:

"Admito que não é um dia fácil, mas foi um campeonato merecido. Onde perdi o título? Não vou responder a isso agora."

