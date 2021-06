O Sport Lisboa e Benfica emitiu um comunicado a desmentir o interesse em Al Musrati, no entanto, ao que tudo indica, os encarnados estão mesmo prontos para avançar pelo jogador e parece já existir uma proposta formal.

Bruno Andrade desvalorizou o comunicado das águias, lembrando que no passado o Benfica desmentiu o interesse em Cavani e, pouco tempo depois, Rui Costa confirmou a existência de negociações.

Quando o clube nega uma informação, não fico espantado. Faz parte da estratégia de comunicação, não só dos clubes, como dos jogadores”, explicou.

Os bracarenses querem 15 milhões pelo jogador mais o passe de Chiquinho. Os encarnados nunca quiseram passar dos 10 milhões de euros. Para Bruno Andrade, é provável que o Benfica faça tudo para baixar esse valor, incluindo oferecer o passe de jogadores excedentários como Gabriel.

Florentino Luís está de regresso ao Benfica, mas já tem vários pretendentes à espera. O médio encarnado está blindado por uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros e tem mais três anos de contrato com os encarnados.

Para Bruno Andrade, no interesse dos encarnados, é preferível que Jorge Jesus “cumpra a sua palavra” e coloque o jogador a jogar, uma vez que Florentino ocupa uma posição que o técnico encarnado quer reforçar tendo a “qualidade necessária” e é um produto da formação dos encarnados.

Jorge Jesus deu sinais de que Florentino é jogador para representar o Benfica a tempo inteiro e ser uma opção regular”, afirmou Nuno Dias.

No Sporting, as atenções estão voltadas ao dossiê João Mário. O médio leonino quer continuar a representar os leões e o seu empresário já o expressou aos dirigentes do Inter. O negócio agrada a todas as partes, mas existem outros interessados, como os espanhóis do Villareal.

Nuno Dias fez saber que o jogador conta beneficiar com o programa “Regressar” para ter os benefícios fiscais necessários para poder auferir um salário semelhante ao que tinha no Inter de Milão.