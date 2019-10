Nuno Dias considera que hoje é um dia fundamental para perceber o quão profunda é a divisão entre as claques e a direção de Frederico Varandas. Juve Leo e Directivo XXI afirmaram em comunicado que apoiam as equipas do Sporting e não as direções e Nuno Dias considera que os grupos devem mostrar hoje, no hóquei, e na quinta-feira, para a Liga Europa se apoiam o clube ou vaiam o presidente.

O comentador lembrou ainda as declarações de Luís Figueiredo, um dos fundadores da Juve Leo, que defendeu que o corte de relações entre Sporting e claques deveria ter sido feito logo no início do mandato de Frederico Varandas. Figueiredo defendeu ainda o fim deste modelo de claques e a reformulação dos grupos organizados de adeptos.

Na senda da contestação a Frederico Varandas, José Maria Ricciardi publicou um novo vídeo nas redes sociais, à semelhança de outros que foi partilhando nas últimas semanas, e Nuno Dias acredita que irá protagonizar nova candidatura à liderança do Sporting. O comentador acredita que o banqueiro aprendeu com os erros e não vai avançar com a mesma equipa com que concorreu às últimas eleições. Por isso mesmo, José Eduardo não fará parte da equipa de Ricciardi.

Nuno Dias comentou o surgimento de um novo movimento no Sporting a pedir a revogação do mandato da direção de Frederico Varandas. O comentador referiu que ainda há muitos pontos a preencher para que o movimento possa ter sucesso, mas revelou que vai estar nos jogos frente ao Vitória de Guimaraes, em casa, e Paços de Ferreira, fora, a recolher assinaturas.

Quanto à Taça de Portugal, Nuno Dias acredita que o Sporting não tem razão na queixa feita contra o Alverca, por causa da utilização de Luan no jogo da competição rainha do futebol português. O comentador defende que os regulamentos dizem que os castigos devem ser cumpridos na própria competição (neste caso no Campeonato de Portugal), mas admite que a expressão "suspenso preventivamente" cria alguma confusão.

No Benfica, Nuno Dias acredita que o facto de Bruno Lage ter optado por mostrar Rafa e André Almeida a treinar na sessão de trabalho aberta pode querer dizer que conta com eles para o jogo de amanhã, frente ao Lyon, a contar para a Liga dos Campeões. O comentador acredita que Rafa talvez possa entrar no onze, mas não André Almeida. Tudo depende do departamento clínico encarnado.

Nuno Dias lembrou ainda que Bruno Lage tinha referido que a paragem das competições para as seleções nacionais permitiu acelerar a recuperação dos jogadores.

Para terminar, uma História Mais Bastidores: há clubes a defender o fim da Taça da Liga, mas Nuno Dias revelou que tal não acontecerá antes de 2021/22, devido a contratos e compromissos já assumidos.