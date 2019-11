Bruno Lage voltou a convocar Raul de Tomas para o confronto europeu frente aos franceses do Lyon. Isto depois, do ponta de lança ter ficado na bancada, por opção técnica, no jogo com o Rio Ave da última jornada.

Nuno Dias realçou a importância das qualidades defensivas de Cervi para o jogo europeu com o Lyon. Ainda assim, o comentador identificou ainda o que ganha o plantel com o extremo, já que Rafa se encontra lesionado.

O treinador do Benfica fez antevisão do confronto europeu frente ao Lyon. Lage realça que o objetivo dos encarnados foi pontuar desde a primeira jornada da Liga dos Campeões.

Espero um jogo muito competitivo”, explicou Bruno Lage.

O treinador do Benfica não espera qualquer facilidade no jogo europeu frente ao Lyon. Lage não quis dizer quem será a dupla de ataque encarnada.

Grimaldo saiu com queixas físicas do jogo com o Rio Ave, mas está na convocatória para o duelo europeu com o Lyon. O defesa espanhol realçou a qualidade do plantel francês.

Não será muito diferente do que aconteceu no estádio da Luz”, garante Grimaldo.

O lateral esquerdo foi o jogador escolhido pelo Benfica para marcar presença na conferência de antevisão do jogo europeu com o Lyon. Grimaldo realçou o facto de ambas as equipas precisarem dos três pontos.

Depois do erro frente ao Benfica, o Anthony Lopes marcou um autogolo na última jornada da Liga Francesa. O comentador, do programa Mais Bastidores, enalteceu as qualidades do guarda-redes do Lyon

O Sporting está fora da luta pela conquista do campeonato, fora da Taça de Portugal e com dificuldades na Taça da Liga. Nuno Dias realça que a única competição em que os leões podem aspirar a seguir em frente é na Liga Europa. Ainda assim, a crise leonina continua a agravar-se e aumentam as críticas ao presidente Frederico Varandas

Gustavo Henrique, defesa central brasileiro, que joga no Santos, pode estar a caminho de Alvalade. A hipótese ganhou mais força depois de Silas assumir que é preciso reforços.

Depois da vitória frente ao Desportivo das Aves, Sérgio Conceição e Pepe apelaram ao apoio dos adeptos. Nuno Dias explicou a importância da união no dragão.