Luís Vilar e Nuno Dias falaram acerca das possíveis incursões ao mercado dos três grandes, na tarde desta segunda-feira, no programa Mais Transferências.

O nome mais sonante do momento é o do médio alemão, Weigl, que é apontado ao clube da luz por 20 milhões de euros. Para Luis Vilar esta contratação está "presa por detalhes" e o jogador já não deverá fugir ao clube da luz.

Bruno Guimarães, outro dos nomes apontados ao clube da luz, também deverá estar próximo de um acordo, segundo os comentadores. "O Benfica pode gastar 80 milhões de euros em jogadores esta época", afirmou Luis Vilar.

A necessidade de vendas do clube de Alvalade foi outro dos temas abordados no programa. "Pode haver já uma negociação para a venda de Bruno Fernandes no mercado de verão", sublinhou Nuno Dias.