Transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United está fechada. Ambas as partes chegaram a acordo por 55 milhões de euros. Nuno Dias e Rui Pedro Braz acreditam que o médio português vai ser uma mais valia para o plantel de Solskjaer.

O Manchester United aumentou a proposta e ofereceu 55 milhões de euros, mais 25 milhões por objetivos e ainda 10% de uma futura venda pelo passe do médio. No entanto, 15 dos 25 milhões de euros por metas alcançadas parecem ser completamente impossíveis de alcançar. A nova proposta do clube inglês surge depois do Barcelona manifestar interesse no capitão leonino.

Com a saída de Bruno Fernandes para o Manchester United, Francisco Geraldes deve regressar ao plantel depois do empréstimo ao AEK de Atenas. Há clubes interessados no empréstimo do médio português, mas esse é um cenário pouco provável. Nuno Dias diz que esta é a última oportunidade de Geraldes para provas aos sportinguistas que merece um lugar no plantel.

Zivkovic continua a recusar sair do Benfica. Bruno Lage não conta com o jogador para a próxima temporada. O sérvio arrisca-se a ficar uma época sem jogar, já que não vai ser inscrito pelo plantel principal do Benfica, nem na equipa sub-23.

Danilo pode sair do FC Porto no mercado de transferências de verão. Rui Pedro Braz lembra que o médio em 26 anos e quer assinar o contrato da sua vida, em ano de Campeonato da Europa.