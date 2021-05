O avançado do Benfica Darwin Nuñez, operado ao joelho esquerdo, vai estar afastado mais tempo do que o que inicialmente se previa. A lesão é mais grave do que se pensava e o jogador uruguaio deve falhar o início da temporada e os jogos fundamentais de acesso à Champions.

Rui Pedro Braz revelou que, apesar de ser mais grave, a lesão não deve preocupar no que toca ao futuro da carreira do jogador e “áquilo que deverá ser a sua passagem pelo Benfica”. No entanto, depois de se ter iniciado a artroscopia detetou-se algo mais que os exames preliminares não tinham detetado.

Durante a cirurgia foi necessário avançar para alguns procedimentos que não estavam previstos. Ou seja, o objetivo de avançar para esta intervenção logo que acabasse a temporada para que Darwin pudesse estar de volta na pré-temporada não vai ser alcançado, porque a paragem vai ser um pouco mais longa do que aquilo que se esperava”, explicou o comentador da TVI.

Braz vincou ainda o problema que esta lesão prolongada causa ao Benfica, uma vez que os encarnados disputam as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões e, neste momento, estão com falta de avançados capazes de estar à altura do desafio.

Darwin falha as pré-eliminatórias de acesso à Champions. É um problema grave. Estamos a falar de um jogador que custou 24 milhões de euros, cuja lesão já impediu que atingisse todo o seu potencial neste arranque de época”, sublinhou.

O jovem internacional escocês que terminou contrato com o Farense, Ryan Gauld, foi uma das revelações da Liga e chegou mesmo a vencer o prémio de MVP por nove vezes. O Sporting tinha 50% de direito de uma futura venda, mas essa preferência acabou com o final do contrato. O Mais Transferências sabe que o jovem escocês é um dos alvos preferenciais do Benfica.

Benfica deverá mesmo avançar por Ryan Gauld. Estamos a falar de um jovem internacional escocês que está em Portugal há cerca de seis anos”, vincou Rui Pedro Braz.

Apesar do Sporting já não ter direito a uma futura venda, os leões mantêm o direito de preferência pelo jogador. No entanto, Rui Pedro Braz acredita que esse não será um entrave para as negociações, depois de o Benfica não ter levantado qualquer entrave para a transferência de Nuno Santos para o Sporting na época passada.

Se Benfica pretender chegar à contratação de Ryan Gauld, terá de chegar a um entendimento amigável com o Sporting Clube de Portugal. A informação que nós temos é que o facto de o Benfica ter facilitado à um ano a contratação de Nuno Santos para o Sporting pode levar o Sporting a retribuir o favor ao Benfica”, explicou.

No FC Porto continua a pairar a incógnita sobre o futuro de Sérgio Conceição, que mantém o silêncio há mais de um mês. Depois de uma possível mudança para o Nápoles ter sido descartada, a renovação continua a ser uma possibilidade muito forte para o treinador dos dragões.

A imprensa desportiva diz aquilo que nós já vínhamos a dizer há alguns dias. O cenário mais provável é a renovação. Não me surpreende”, referiu.

No Sporting, Rúben Amorim já tinha feito saber que não tem intenções de vender jogador e que tudo fará para manter o grupo de jogadores que lhe garantiram a conquista do título de campeões nacionais, que escapava ao Sporting há mais de 19 anos. Por isso, os leões decidiram aumentar Pote, o médio leonino que foi o melhor marcador da época e um dos mais importantes jogadores dos leões.

É um jogador que chegou, provou e deu certo. É um jogador que tranquilamente seria vendido por 30 ou 35 milhões”, afirmou Bruno Andrade.