O Sporting contratou Paulinho ao SC Braga, tal como o “Mais Transferências” vinha a dizer desde o mercado de transferências de verão.

Os leões pagaram 13 milhões de euros e cederam Borja, a título definitivo, e Sporar, por empréstimo, aos minhotos.

Juntando todas as cláusulas, o negócio poderá custar cerca de 21 milhões de euros aos cofres leoninos.

Paulinho assinou contrato até 2025 e torna-se o reforço do Sporting mais caro de sempre.

Nem 24 horas depois da venda de Paulinho ao Sporting, a casa do presidente do SC Braga foi vandalizada.

Pelos grafitis nas paredes da habitação de António Salvador, acredita-se que as claques arsenalistas não tenham visto com bons olhos a saída do ponta de lança.

SC Braga recusou proposta do Liverpool por David Carmo

O “Mais Transferências” sabe que o SC Braga recusou uma proposta de empréstimo, a troca de quatro milhões de euros, para David Carmo rumar a Liverpool.

A operação poderia ainda render mais dinheiro aos cofres arsenalistas caso a equipa de Jurgen Klopp exercesse a opção de compra do passe do jogador, no final da época.

Lucas Veríssimo chega quarta-feira ao Benfica

Já no último mercado de verão o “Mais Transferências” anunciava uma possível vinda de Lucas Veríssimo para o Benfica.

Parece que a novela com o ex-jogador do Santos chegou ao fim e o defesa deverá chegar esta quarta-feira a Portugal, num voo de repatriamento.

FC Porto segura Marega e Otávio

O FC Porto contratou apenas Pepê no último mercado de transferências, mas o extremo só chega em junho ao Dragão.

Apesar dos rumores, Marega e Otávio mantêm-se no plantel de Sérgio Conceição pelo menos até ao final da temporada.