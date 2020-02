Frederico Varandas será entrevistado esta segunda-feira à noite no Jornal das 8. O presidente leonino vai responder aos grandes assuntos da vida do clube.

Os resultados desportivos, a troca de treinadores, a saída de Bruno Fernandes, o estado atual das contas e a relação conturbada do conselho diretivo com as claques vão ser temas na conversa conduzida por Pedro Pinto e Miguel Sousa Tavares.

