O mercado de transferências abre com uma “guerra” entre Benfica e Futebol Clube do Porto sobre o avançado alemão Waldschmidt. O avançado do Friburgo é um desejo antigo dos encarnados, mas, ao que tudo indica, os azuis e brancos estão determinados em trazer o jogador para o Dragão.

Há uma frase que diz: o futebol é isto mesmo. Neste momento, diria que o mercado é isto mesmo. Ou seja, questões de oportunidade e de interesse mútuo”, afirmou Nuno Dias, chamando a atenção para indecisão do Benfica, que poderá levar a um aproveitamento do Porto.

Do dragão vem ainda a notícia no interesse em Mateo Retegui, avançado de 21 anos do Boca Juniors. A equipa de Sérgio Conceição antecipa perder Moussa Marega, e o técnico dos dragões quer um substituto à altura, com características semelhantes ao avançado campeão nacional.

Perdendo Marega, o Futebol Clube do Porto não deverá deixar de querer um jogador com essas características no plantel. Esse jogador poderá ser Mateo Retegui”, revelou Rui Pedro Braz.

Já no Estádio da Luz o foco está na defesa. Os fracos resultados desta época e as más exibições do eixo central da defesa fazem como que esta seja a área prioritária para os encarnados. De acordo com Rui Pedro Braz, o Benfica quer manter Rúben Dias a todo o custo, no entanto, o mesmo não acontece com Ferro, que deverá estar de saída.

Para preencher o lugar que falta no centro da defesa encarnada, os dirigentes do clube querem trazer Robin Koch e Garay.

Ferro é para reavaliar. Rúben Dias é para manter. Garay para fechar o eixo da defesa com Robin Koch”, revelou Rui Pedro Braz.

Depois de alguns momentos mais crispados entre clubes, depois da transferência de Rúben Amorim para o Sporting, o clube leonino volta a estar interessado num ativo do Sporting Clube de Braga. Desta vez, é o médio Fransérgio.

Apesar de admitir que poderá ser difícil negociar com o presidente do Braga sem saldar as contas da transferência de Rúben Amorim, Nuno Dias elogiou a qualidade do jogador, que considera ter uma maturidade acima do normal.

Estamos a falar de uma zona do terreno onde é preciso experiência, critério e qualidade. Fransérgio tem atrás de si um currículo e um passado que também impõem respeito, quer no balneário quer em campo. Resta saber se há ou não abertura do Sporting de Braga para negociar”, disse Nuno Dias.

Também Joelson parece estar de saída de Alvalade. O extremo, de 17 anos, recusa-se a renovar o contrato com os leões e o Arsenal está atento à situação. Em causa está uma proposta de 15 milhões de euros.