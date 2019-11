O jogo de futsal entre o Sporting e o SC Braga no Pavilhão João Rocha ficou marcado por mais contestação à direção do clube leonino. Apesar dos esforços de Frederico Varandas, as tarjas regressaram e a contestação ao presidente leonino aumenta cada vez mais.

Cândido Costa explica que a instabilidade que se sente em Alvalade parece ser o maior inimigo do clube. Rui Pedro Braz explica que não pode haver subjetividade em relação à assembleia geral que visa a destituição da direção do Sporting.

A instabilidade é tema de balneário”, garante o ex-jogador Cândido Costa.

O Sporting foi a Goiânia perguntar pelo extremo Michael. Rui Pedro Braz relembra o passado do jogador. O comentador da TVI explica que o clube de Alvalade já desmentiu a notícia, mas que a verdade é que enviou um emissário até ao Brasil. Cândido Costa realça que Michael é um “desequilibrador nato”.