Na conferência de imprensa antes do jogo entre Sporting e Farense, Rúben Amorim negou ter proferido as palavras "conseguiste o que querias", dirigindo-se à equipa de arbitragem no encontro com o Famalicão, o que motivou a suspensão do técnico por 15 dias.

Nuno Dias realça que nunca se saberá quem está a dizer a verdade a não ser quer surja alguma testemunha.

Ou há testemunhas ou a dúvida vai permanecer sempre”, diz Nuno Dias.

O Sporting vem de dois empates consecutivos e já há quem que diga que os leões estão a entrar numa fase negativa, que pode custar a conquista do campeonato.

Rui Pedro Braz acredita que uma vitória frente ao Farense, na sexta-feira, pode trazer estabilidade a Avalade.

Se ganhar em Faro, está tudo bem”, acredita Rui Pedro Braz.

Bruno Andrade é o novo elemento do Mais Bastidores. O comentador da TVI revelou que para além de Sporting, Benfica e FC Porto também o Wolfsburgo sondou o Portimense com vista a viabilizar a contratação do avançado guineense Beto.

Houve abordagem dos três grandes por Beto”, revela Bruno Andrade.

FC Porto: Chelsea e Sevilha interessados em Corona

Jesús Corona é dado, neste momento, como o ativo mais valioso do FC Porto e pode viabilizar um forte encaixe financeiro já no próximo mercado de transferências.

Chelsea e Sevilha são os clubes mais interessados na contratação do jogador azul e branco, mas ainda não formalizaram qualquer proposta.