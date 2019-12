Na tarde desta sexta-feira, no programa Mais Bastidores, Luís Vilar e Nuno Dias fizeram a antevisão do jogo do Benfica frente ao Boavista.

Luís Vilar comenta que o jogo "vai ser um embrulho", na medida em que “o Benfica está a poupar e a fazer um all-in na liga".

A resposta de Sérgio Conceição às críticas de Rui Águias, selecionador de Cabo Verde, também esteve em análise.

Luís Vilar admite que "Rui Águas se pôs um bocadinho a jeito" e que a reação de Sérgio Conceição poderia ter sido mais dura.

Se fosse treinador jamais faria este tipo de comentário publicamente", acrescentou o comentador.

Miguel Braga, o novo responsável de comunicação do Sporting, escreveu uma posição oficial no site do clube intitulada de “SLB Vida Selvagem", que foi vista pelos comentadores como um "ataque cerrado" ao Benfica.

O comentador do Mais Bastidores, Nuno Dias, achou "ridículo que este texto tenha sido publicado", e que o texto “devia ter sido travado pelo conselho diretivo"