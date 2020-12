William Carvalho é um dos principais nomes apontados para reforçar o meio-campo do Benfica. Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Jorge Jesus afirmou que, apesar da qualidade de William Carvalho, prefere potenciar os jogadores que tem à sua disposição.

Cândido Costa elogiou a atitude do treinador encarnado em focar-se “naquilo que o treinador controla”, que são os jogadores que tem à sua disposição.

Esta terça-feira, o nome do internacional português aparece na lista de preferências do Wolves e do Everton, afastando William Carvalho de jogar no Estádio da Luz.

William Arão é um jogador mais em conta para o Benfica”, afirmou o comentador.

Nuno Dias admite que o Flamengo poderá vender o jogador, avaliado em cinco milhões de euros. No entanto, lembra que o Benfica “já gastou 100 milhões de euros”.

Continua a novela da transferência de Lucas Veríssimo. O central brasileiro parece estar mesmo a caminho dos encarnados e deve viajar após a tomada de posse do novo presidente do Santos, Andrés Rueda.

Temos a informação de que o negócio está fechado. O presidente está só à espera da tomada de posse, em janeiro, para avançar em definitivo com a transferência de Lucas Veríssimo”, afirmou.

Pepê foi associado aos dragões. O Grémio não quer vender e não terá recebido nenhuma proposta pelo extremo brasileiro. No entanto, o presidente do clube brasileiro admite que um empresário mandatado pelo FC Porto terá abordado o clube para saber quais as condições necessárias para trazer o jogador para a cidade do Porto.

O Grémio é um clube que tem um desafogo financeiro que o permite dizer não a um negócio que não ache agradável”, explicou Nuno Dias.

Esteve perto de rumar ao Sporting no mercado de verão, mas o negócio acabou por não acontecer. Paulinho continua a ser uma das prioridades para o Sporting, no entanto, Carlos Carvalhal garantiu o jogador até ao final da temporada.