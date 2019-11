Rui Pedro Vaz analisou o caso do ataque à academia do Sporting em alcochete e afirmou que "estava na cara que o Sporting vinha por aí abaixo, que o Bruno de Carvalho vinha por aí abaixo. Estava na cara que era um vendedor de banha da cobra".

O comentador da TVI disse que a maior parte dos sócios que votaram em Bruno de Carvalho foram enganados, embora haja muitos sócios que podiam e deviam ser responsabilizados por aquilo que aconteceu.

Ainda sobre o Sporting, Rui Pedro Vaz admitiu que Wendel "é um jogador extraordinário com uma grande qualidade" e que é uma boa notícia para todos os sportinguistas saberem que o jogador apresentou-se mais cedo ao trabalho.

"Isto para mim é demonstrativo de um profissional que quer mudar a opinião que já existe sobre ele próprio", disse o comentador no programa Mais Bastidores.

No verão, Perin esteve com um pé no Benfica, mas, por razões físicas, acabou por não ser opção de Bruno Lage. Segundo fontes do clube encarnado, Perin já não é aposta do Benfica para esta temporada.

A decisão do Benfica foi tomada depois de o clube ter ficado impressionado com a resposta de Vlachodimos na baliza dos encarnados.

O comentador avançou que Gustavo Henrique vai reforçar o plantel do Futebol Clube do Porto e que o Sporting nunca terá formalizado uma resposta para a contratação do jogador do Santos.

Rui Pedro Vaz analisou a temporada de Cristiano Ronaldo em Itália e na Seleção Nacional. Salientando que o craque português tem 6 golos marcados pela Juventus, o comentador lembrou que "no Real Madrid, houve um ano em quem, em dezembro, só tinha um golo. No final da época foi o melhor marcador".

Rui Pedro Vaz ainda analisou o percurso de Jorge Jesus no Flamengo e afirmou que o treinador português só vai discutir um novo contrato com o Flamengo quando o campeonato terminar.