A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta sexta-feira, que a final da Taça de Portugal se vai realizar em Coimbra e não no Estádio Nacional do Jamor como é tradicional.

Rui Pedro Braz aplaude a decisão, justificando que a mata envolvente ao complexo desportivo do Jamor pode fomentar ajuntamentos de adeptos.

É impossível implementar um protocolo de segurança na mata do Jamor”, diz Rui Pedro Braz.

O comentador da TVI lembra ainda que antes da final da Taça de Portugal o autódromo de Portimão vai voltar a receber o grande prémio de Fórmula 1, que deverá ter público. Rui Pedro Braz considera que caso isso se verificar será uma descriminação injustificável que Benfica e SC Braga joguem à porta fechada.

Como vão justificar que a F1 tenha público e o futebol não?", questiona o comentador da TVI.

Apesar do FC Porto estar a nove pontos do líder, Sporting, a 13 jornadas do fim do campeonato, Sérgio Conceição não atira a toalha ao chão.

Luís Vilar considera, que dado o elevado número de adversidades causadas pela pandemia de covid-19, se há ano em que a classificação se pode alterar de um momento para o outro é este.

Se há ano em que as coisas podem virar de um momento para o outro é este”, lembra Luís Vilar.

João Palhinha vai alinhar no jogo frente ao Santa Clara, esta sexta-feira. Rui Pedro Braz critica o facto que o médio ir fazer o sétimo jogo consecutivo sem ter cumprido a suspensão depois de ter visto cinco cartões amarelos no campeonato.