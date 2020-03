Com o campeonato de regresso, depois da jornada negra na competição europeia, os três grandes voltam a entrar em campo.

No dia em que jogam FC Porto e Benfica, Luís Vilar salienta que as equipas têm mais tempo de descanso que o habitual e que estes jogos têm tudo para estas duas equipas somar pontos.

Nuno Dias considera que as equipas podem transformar eliminação europeia em “energia positiva, porque estão concentradas só no campeonato e depois na final da taça”.

Não havendo competição europeia, há ainda mais necessidade de ser campeão."

A 12 jornadas do final da época, "as equipas não têm margem de erro":

Bruno Lage fez a antevisão do jogo desta segunda-feira frente ao Moreirense. Luís Vilar considera que “o Benfica não está num bom momento” e relembra que o clube da luz ganhou apenas um jogo nos últimos seis.

O comentador salienta que o Benfica “tem algumas baixas”, como Gabriel, André Almeida, Jardel e Seferovic.

A grande dúvida para mim reside: mas que meio-campo vai este Benfica apresentar?”, questionou o comentador.

As declarações polémicas do guarda-redes do Vitória de Setúbal, que diz que preferia vencer os jogos com o Benfica e perder os restantes, também estiveram em análise no Mais Bastidores desta segunda-feira.

Nuno Dias relembra que Makaridze já foi apontado para guarda-redes do Benfica mais que uma vez

O jogador ter-se-á sentido desgostoso pelo seu nome ter sido apontado mais que uma vez como hipótese para o Benfica”, considerou o comentador.

“Acho uma declaração muito infeliz, por tudo aquilo que representa individualmente, mas sobretudo do ponto de vista coletivo”, acrescentou.

FC Porto joga esta segunda-feira às 19:30 nos Açores, contra o Santa Clara. Os comentadores concordam que o onze do FC Porto é “camaleónico”:

“Trazer músculo a este jogo é inteligente. Trazer Danilo com uma dupla de atacantes mais pesada e que vai disputar mais bolas será interessante”, disse Luis Vilar.

Saravia foi um jogador que chegou e não convenceu, mais ainda assim é elogiado de forma humana: “Continua a haver aqui muita coisa mal explicada. Eu olho para a defesa do FC Porto e não vejo nenhum defesa-direito de raíz", considerou Luís Vilar.

Saravia era internacional argentino. Alguma coisa há de ter de talento. Parece-me que, de alguma forma, o jogador nunca caiu no goto da direção, do treinador e dos adeptos”, apontou o comentador.

O prejuízo nas contas do FC Porto também foi alvo de análise pelos comentadores

Luís Vilar considera "trágica" a estrutura financeira do FC Porto e que "as pessoas é que não têm prestado a devida atenção".

O FC Porto vai cair muito nos próximos dez anos", considerou o comentador.

As eleições no FC Porto já contam com dois candidatos: José Fernando Rio anunciou a candidatura este domingo e Martins Soares apresentou-se esta segunda-feira.

Esta não é a primeira vez que Martins Soares se candidata à presidência do FC Porto. Este já tinha sido candidato contra Pinto da Costa em 1988 e 1991.

Já o Sporting joga esta terça-feira, contra o Famalicão. Em análise neste Mais Transferências esteve a possível saída de Silas como treinador do Sporting, na sequência da eliminação europeia.

“Não me parece fácil ao sporting encontrar substituto ainda esta época”, considerou Nuno Dias.