A apresentação de Rúben Amorim como treinador do Sporting foi um dos temas em análise pelos comentadores do Mais Bastidores na TVI24.

Nuno Dias considera que os adeptos do Sporting ainda estão reticentes em relação ao novo técnico leonino.

Há desconfiança em torno de Rúben Amorim”, disse Nuno Dias.

Já Luís Vilar admite que "não vai ser um caminho fácil para Rúben Amorim", mas que o novo treinador tem consciência que vai passar por "tempos difíceis" no Sporting.

Em relação ao discurso do novo técnico dos leões, Luís Vilar diz que este “podia ter ido mais longe”.

O comentador admite que os adeptos, na sequência de maus resultados, "vão-se relembrar que Ruben Amorim é um adepto apaixonado do Benfica".

Sobre isso, o comentador relembra que “Jorge Jesus também era do Sporting e teve títulos no Benfica”.

Luís Filipe Vieira utilizou o lema do Sporting no seu discurso, na entrega dos prémios Cosme Damião. Nuno Dias refere que muitos benfiquistas manifestaram-se contra as palavras do presidente.

Já Luís Vilar considera que o “discurso de Vieira foi infeliz e uma incompetência clara” , e delega responsabilidades também à comunicação do clube.