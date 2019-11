Cristiano Ronaldo confirmou que “está bem” e pode alinhar no jogo da seleção nacional frente à Lituânia. Nuno Dias relembra que Portugal pode ficar qualificado para o Euro 2020 esta quinta-feira, dependendo do resultado da Sérvia.

Tem sido um estágio muito marcado pela situação de Ronaldo”, esclarece Nuno Dias.

O onze titular de Fernando Santos para o jogo com a Lituânia apresentou algumas surpresas. Na frente, é Gonçalo Paciência que faz dupla com Ronaldo, Pizzi assume o lugar de João Moutinho, no meio-campo e Ricardo aparece no flanco direito da defesa.

Ricardo Pereira estreou-se na seleção no dia 14 de novembro de 2015, há precisamente quatro anos, mas só contabiliza cinco internacionalizações pela equipa A. Com a lesão de Nelson Semedo, o defesa direito vai ser titular frente à Lituânia.

Sporting parece estar disposto a negociar Coates. Os leões precisam de se reforçar na reabertura do mercado de transferências em janeiro e Frederico Varandas equaciona a venda do defesa central. Ainda assim, o clube de Alvalade precisa de vender para comprar e está disponível a ouvir propostas pelo central uruguaio.

Gustavo Henrique e Michael agradam aos leões. O Sporting pretende reforçar-se já em janeiro. O defesa central Gustavo Henrique e o extremo Michael são alguns dos nomes ligados aos leões.

Rui Costa assumiu a desilusão do Benfica na Europa. A época do Benfica na Liga dos Campeões tem estado aquém das expectativas. O dirigente das águias falou ainda sobre o “scouting” do clube da Luz.