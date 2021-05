Seferovic e Pedro Gonçalves entram para a última jornada do campeonato ambos com 20 golos marcadores e com possibilidade de se sagrarem o melhor marcador da temporada 2020/2021.

Nuno Dias lembra que se Pote terminar o campeonato com mais golos faz história, porque “nunca um jogador que não fosse avançado foi melhor marcador”.

Pote pode fazer história. Nunca um jogador que não fosse avançado foi melhor marcador”, refere Nuno Dias.

David Luiz deixa Arsenal e quer voltar ao Benfica

David Luiz está de saída do Arsenal e já se despediu quer dos colegas quer da equipa técnica. O defesa central garante que tem apenas duas hipóteses para o futuro: jogar no Brasil ou voltar ao Benfica.

David Luiz está de saída do Arsenal e já se despediu quer dos colegas quer da equipa técnica. O defesa central garante que tem apenas duas hipóteses para o futuro: jogar no Brasil ou voltar ao Benfica.

Rui Pedro Braz considera que com Vertonghen, Otamendi e Lucas Verissimo no Benfica, não há espaço no plantel de Jorge Jesus para David Luiz.

Impossível David Luiz entrar no plantel. Não faz sentido”, garante Rui Pedro Braz.

Bruno Fernandes voltou a ser distinguido como o melhor jogador do Man. United esta época.

Bruno Andrade considera que médio de Old Trafford é o “jogador português do momento”, ou seja, em melhor momento de forma.