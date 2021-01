O mercado de transferências voltou a abrir e os ingleses apontam Demarai Gray ao Benfica. O extremo de 24 anos está em final de contrato com o Leicester e tudo está em aberto.

Nuno Dias não afasta este cenário, mas acredito que é muito pouco provável, uma vez que o salário auferido pelo jogador e o seu prémio de assinatura deverão ir muito além da capacidade do Benfica.

O Benfica não pensa, para já, em Demarai Gray”, revelou o comentador.

Real Madrid pode avançar para Nuno Mendes

De Espanha chegam notícias do interesse do Real Madrid em Nuno Mendes, lateral que tem brilhado esta época ao serviço do Sporting. De acordo com as informações que têm chegado, os merengues querem o lateral para precaver a saída de Marcelo.

Perspectivando o futuro, Nuno Mendes podia ser uma boa aquisição para o Real Madrid”, afirmou Nuno Dias.

O jogador tem uma cláusula de 70 milhões de euros, no entanto, para Luís Vilar, é “natural que clubes como o Real Madrid perguntem por Nuno Mendes”. Ainda assim, o comentador alerta para que o jogador não se apresse a tomar uma decisão, correndo o risco de sair antes de tempo, à semelhança de Renato Sanches.

Já no Porto, surgem notícias que podem complicar a vinda de Pepê para o FC Porto. O Grêmio vai disputar a final da Copa do Brasil a 3 e 10 de fevereiro, já depois do fecho do mercado de inverno, e quer contar com a presença do jogador.

A imprensa brasileira fala numa proposta de 18 milhões, no entanto, Nuno Dias sublinha que o negócio está dependente da decisão de Hulk, que já é um jogador livre.