O Benfica não desiste de reforçar o meio-campo. Jorge Jesus já terá demonstrado aos dirigentes encarnados a sua intransigência quanto ao reforço desta área do plantel encarnado e o alvo do técnico do Benfica está escolhido: William Carvalho.

Rui Pedro Braz revelou que o Benfica não quis contratar William Arão, médio treinado por Jorge Jesus no Flamengo e consideravelmente mais barato que o internacional português.

O Benfica tem jogadores para aquelas posições, mas Jorge Jesus quer um jogador com características para aquela posição”, explicou. “Há uma probabilidade grande de William Carvalho vir para o Benfica.”

De acordo com o comentador, o clube espanhol onde William atua, o Bétis, está disposto a negociar, indo ao encontro da vontade do Benfica e do próprio jogador, que quererá regressar a Portugal.

A confirmar-se a transferência, o Benfica terá de vender algum dos seis jogadores que tem para aquela posição. Por isso, Rui Pedro Braz afirma que uma das grandes questões sobre esta transferência é em que posição irá jogador o internacional português.

Pepê com propostas vindas da Rússia

A vinda do extremo do Grémio Pepê para o FC Porto está praticamente acertada. No entanto, parecem ter surgido propostas vindas da Rússia nas últimas horas, que poderão complicar as contas aos dragões.

Cândido Costa desvalorizou o interesse vindo da Rússia, sublinhando que ninguém contava que esta transferência viesse a ser fácil, dado a qualidade demonstrada pelo jovem jogador.

No entanto, o comentador sublinhou que o clube está muito mais confortável para enfrentar concorrência pelo jogador do que estava no mercado de verão, depois de ter garantido a qualificação na Liga dos Campeões.

Sporting quer continuar na Taça de Portugal

O Sporting joga esta segunda-feira contra o Marítimo para a Taça de Portugal. O mau tempo tem causado muitos estragos nos relvados dos campos de futebol nas ilhas.

Rui Pedro Braz alertou que o relvado do Santa Clara não corresponde ao que é exigido para disputar um jogo da primeira liga e os relvados dos Barreiros e da Choupana também estão a passar grandes dificuldades.

“O relvado do Marítimo foi considerado, pela Liga, o pior relvado da Liga”, frisou. “Não se entende. Durante muitos anos, o relvado do Marítimo foi dos melhores da liga.”

O comentador considera que, por isso, o Sporting se deve preparar para jogar num relvado “muito pesado”.