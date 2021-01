É verdade que este mercado transferências não tem sido dos mais movimentados, mas ainda não está fechado. O Sporting não desiste de contratar Paulinho, apesar da intransigência do SC Braga.

António Salvador garantiu que não venderia o jogador até ao dia 31 de janeiro, mas o “Mais Transferências” sabe que a SAD leonino está disposta a subir o valor da proposta para compensar o trabalho que Rúben Amorim tem feito em Alvalade.

Será o mau momento do Benfica uma consequência das sequelas psicológicas da covid-19?

O Benfica tem sido o clube português mais fustigado pela pandemia de covid-19. A estrutra encarnada já registou mais de trinta casos de infeção por SARS-CoV-2. Para além das várias baixas no plantel, as águias têm apresentado exibições pouco satisfatórias e começam a surgir teorias sobre o impacto do novo coronavíruas no subconsciente dos jogadores.

FC Porto: Pepe devia ter sido expulso após desentendimento com Loum?

No fim do jogo entre o Farense e o FC Porto, Loum e Pepe desentenderam-se e acabaram separados pelos colegas.

Sérgio Conceição desvalorizou a situação e diz que está tudo “praticamente resolvido”.

“Pepe tinha de ter sido expulso, porque agrediu um colega de equipa”, reitera Rui Pedro Braz.