Rui Pedro Braz e Cândido Costa voltaram esta quinta-feira a analisar as mais recentes notícias do mercado de inverno, no Mais Transferências. Em destaque esteve à quebra das negociações do Sporting com o Manchester United e o interesse do Benfica no jovem central alemão Robin Koch.

O Benfica parece querer continuar a apostar no mercado alemão, desta vez em busca de um central. Robin Koch parece ser o jogador escolhido para substituir Jardel, que deverá estar de saída.

Robin Koch poderá chegar ao Benfica abaixo dos 11 milhões de euros”, disse Rui Pedro Braz.

No sentido inverso está Bruno Fernandes. Apesar de não se saber se sai nesta janela de transferências ou no mercado de verão, uma coisa é certa: Bruno Fernandes vai mesmo sair. Quem o garantiu foi Jorge Mendes.

No entanto, muitas questões ficaram no ar com a queda do negocio com o Manchester United. Rui Pedro Braz questionou o “porquê de 50 milhões” nas negociações com Bruno Fernandes. Para o comentador é necessário esclarecer se existe algum motivo que justifique a intransigência do Sporting.

Falou-se ainda de Sporar. O Mais Transferências revelou que o Slovan Bratislava fez exigências de última hora pelo jogador. Rui Pedro Braz elogiou a postura do clube leonino na negociação, que se precaveu e só aceitou fazer os habituais testes médicos depois de o acordo já estar assinado.