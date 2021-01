O Sporting venceu a Taça da Liga, com uma vitória na final sobre o SC Braga, por 1-0.

Rui Pedro Braz critica a escolha do Estádio Municipal de Leiria. O comentador da TVI reitera que as condições do relvado nos primeiros 45 minutos de jogo são inadmissíveis.

Rui Pedro Braz ironiza que em Inglaterra “chove durante dez meses do ano” e nunca assistimos a campos naquele estado.

Relvado absolutamente deplorável. Parecia a final da taça da Arménia”, reitera.

Benfica: Moreirense quer devolver David Tavares

O Moreirense terminou o empréstimo de David Tavares.

O clube de Moreira de Cónegos acusa o jogador de não estar comprometido com o plantel.

O médio ofensivo, de 21 anos, deverá regressar ao Benfica.

Benfica avisa: “Nada justificará adiamento de jogos”

O Nacional recusou o pedido de adiamento do jogo feito pelo Benfica.

A Liga remeteu a decisão para o cumprimento dos regulamentos e a partida acabou mesmo por se realizar.

Quem não gostou da resposta foi o emblema encarnado que emitiu um comunicado em que avisa, que nos jogos em que estiver inserido: “nada justificará adiamento de jogos”.