O presidente do Sporting Clube de Portugal vai reunir-se na manhã desta terça-feira na Academia Sporting, em Alcochete, com a equipa técnica, diretor do departamento de Futebol e jogadores.

A TVI sabe que Frederico Varandas vai sentar-se à mesa com a equipa para uma conversa ainda durante a manhã.

De recordar que esta segunda-feira os Leões perderam em Alvalade por 2-1 frente ao Famalicão, ocupando assim a sétima posição da tabela, com oito pontos.

Os adeptos sportinguistas já demonstraram em diversos episódios a revolta após a derrota.