Rui Pedro Braz revelou que Silas já assinou contrato para substituir Leonel Pontes no comando técnico do Sporting. O vínculo é válido por uma temporada, com mais uma de opção.

O comentador acrescentou que o Sporting pode acionar essa segunda temporada em qualquer momento, mas sublinhou que, se Silas conseguir apurar os leões para a Liga dos Campeões, a renovação de contrato é automática.

Rui Pedro Braz acredita que Silas pode ser o homem certo para assumir o comando técnico do Sporting. O treinador aposta no futebol ofensivo e na formação verde e branca, o que devolver a alegria aos sportinguistas.

O comentador lembrou que a preferência de Silas sempre foi o Sporting, ele que chegou a jogar de leão ao peito. Segundo Rui Pedro Braz, Silas sempre foi um líder nato, dentro e fora do balneário, característica que mantém como treinador. Os jogadores apreciam frontalidade e sabem quando o treinador está a ser sincero, algo que pode ajudar Silas a conquistar o balneário.

Leonel Pontes está de saída, depois de ter assumido interinamente o cargo após a saída de Marcel Keizer... Rui Pedro Braz analisou a passagem do treinador madeirense pelo comando técnico verde e branco. Para o comentador, o treinador podia ter a aspiração de passar a "efetivo" no cargo, como aconteceu com Bruno Lage, mas os resultados conseguidos ditaram a saída.

O comentador da TVI acredita que o jogo desta noite frente ao Rio Ave será a despedida de Leonel Pontes ao público de Alvalade, mas defende que ainda deverá ficar à frente da equipa na deslocação à Vila das Aves. Silas deverá assumir a equipa durante a paragem do campeonato.