Manuel Serrão, Pedro Guerra e Luís Filipe Menezes analisaram o mau momento do Sporting. A derrota na última jornada frente ao SC Braga atirou clube de Alvalade para o quinto lugar do campeonato, atrás de Benfica, FC Porto, SC Braga e Famalicão.

O trabalho realizado por Frederico Varandas, atual presidente leonino, e por Silas, treinador dos leões, tiveram em especial destaque.

Luís Filipe Menezes criticou as palavras de Frederico Varandas, presidente do Sporting, depois do jogo com o SC Braga. O comentador da TVI explica que também ficou zangado com árbitro, mas que o “soundbite” do presidente leonino, que diz que vai fazer ruído, é inútil.

Também fiquei zangado com árbitro, mas há que distinguir a árvore da floresta”, explica o Luís Filipe Menezes.

Pedro Guerra diz que até pode admitir que tenham existido lances em que existiu uma dualidade de critérios, no jogo no Estádio Municipal de Braga. Mas garante que a culpa da derrota não foi o desempenho da equipa de arbitragem liderada por Jorge Sousa.

Admito que haja lances em que o Sporting possa reclamar dualidade de critérios”, diz Pedro Guerra.

Manuel Serrão analisou as palavras de Frederico Varandas, que diz que o Sporting vai começar a fazer ruído. O comentador garante que o atual presidente “foi um erro”, com demasiadas lacunas a comunicar e “sem capacidade nem perfil para ser presidente de clube nenhum”.

É um erro de casting. Não tem perfil para presidente”, garante Manuel Serrão em relação a Frederocp Varandas.

Luís Filipe Menezes defendeu Jorge Silas, que diz ser um jovem treinador com uma missão muito complicada em Alvalade. O comentador do Sporting explica ainda que o plantel leonino esteve “cheio de medo” na primeira parte frente ao SC Braga.

É uma enorme injustiça crucificar o Silas”, esclarece Luís Filipe Menezes.

Leonardo Jardim esteve na bancada presidencial, junto a Frederico Varandas, no jogo com o SC Braga. Manuel Serrão afasta a hipótese de Jardim ser o sucessor de Silas.