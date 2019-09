No momento da apresentação, Silas afirmou que não era necessário fazer milagres para o Sporting vencer, contrariando Leonel Pontes que, na véspera, disse que, com a equipa que tinha, não conseguia fazer milagres. Rui Pedro Braz lembrou que ambos são treinadores das duas equipas profissionais do Sporting - Leonel Pontes vai regressar aos sub-23 e Silas assume a equipa A - e, por isso, vão trabalhar em conjunto pelo sucesso do Sporting

Sobre o timing da contratação de Silas, Rui Pedro Braz questionou a estratégia de Frederico Varandas na substituição de Marcel Keizer, primeiro por Leonel Pontes e agora por Silas. O comentador lembrou o calendário da saída de Silas e Keizer de Belenenses e Sporting respetivamente e questionou por que razão só agora a direção de Frederico Varandas avançou para a contratação do técnico.

Sobre o momento complicado que o Sporting atravessa e que Silas vai agora tentar inverter, Rui Pedro Braz lembrou que os verde e brancos estão há 18 jogos sempre a sofrer golos e que só ganhou dois dos últimos 17 jogos. O comentador acredita que o Sporting tem o terceiro plantel mais forte do campeonato português, à frente de Sp. Braga e Vitória de Guimarães, mas antevê eleições antecipadas já no início do próximo ano se a atual situação não se inverter.

Perseguição a Bruno Fernandes

Rui Pedro Braz comentou o conteúdo de algumas mensagens de voz a circular nas redes sociais que, alegadamente, são de Bruno Fernandes. O comentador lembrou que já tinha havido áudios de Bruno Fernandes do dia da invasão a Alcochete a serem partilhados publicamente, bem como as imagens das câmaras de vigilância do Bessa, em que o capitão do Sporting é visto a pontapear as portas do balneário. A confirmar-se que é realmente o capitão do Sporting a falar nas mensagens, Rui Pedro Braz acredita que há uma perseguição a Bruno Fernandes.