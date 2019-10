A TVI e a Federação Portuguesa de Futebol assinaram um acordo de duas épocas para a transmissão da Taça de Portugal e da Supertaça Cândido de Oliveira a partir do próximo ano.

O entendimento garante a transmissão em sinal aberto na TVI de 22 jogos da prova rainha do futebol português entre as temporadas 2020/21 e 2021/22.

É a competição que traduz melhor o posicionamento da TVI de proximidade com os portugueses. Cada jogo é um evento social e regional muito importante. As duas instituições, a TVI e a FPF, estão a olhar para o futuro. Para nós representa um investimento muito importante no futuro. Quem assina um acordo com o horizonte 2022, a única mensagem que está a dar é que acredita no futuro que vai ter e é um sinal de força. Para a Federação representa tão simplesmente por a chamada prova rainha e as principais equipas de futebol português a serem vistas numa média de 20 milhões de pessoas por época, o que é extraordinário. O lugar do futebol de grande competição são os canais abertos e desse ponto de vista estamos muito felizes de ter sido a TVI o parceiro que a Federação decidiu encontrar”, afirmou Sérgio Figueiredo, diretor de informação da TVI.