David Beckham vai estar seis meses sem poder sentar-se ao volante de um carro depois de ter sido apanhado pelas autoridades londrinas a usar o telemóvel, escreve a BBC.

O antigo jogador de futebol, que mostrou as suas habilidades com a bola durante vários anos ao serviço da seleção inglesa e do Manchester United, guiava o Bentley quando a polícia o apanhou. Aconteceu em 21 de novembro do ano passado.

Em tribunal, esta quinta-feira, o advogado de Beckham afirmou que o ex-jogador não se lembra do acontecimento, mas admite a culpa.

Outros processos relacionados com excesso de velocidade já tinham retirado pontos ao antigo futebolista, uma lista que voltou a ver o total reduzido com esta infração.

Segundo a lei inglesa, ao chegar a um mínimo de 12 pontos, que Beckham alcançou agora, fica-se temporariamente inibido de guiar veículos motorizados.