José Mourinho regressou à Liga dos Campeões com uma vitória por 4-2 frente ao Olympiakos. O Tottenham do treinador português ainda esteve a perder por 2-0, mas conseguiu a reviravolta.

O Tottenham, de José Mourinho, conseguiu recuperar de uma desvantagem de 2-0 frente ao Olympiakos. Miguel Guedes realçou a importância de José Mourinho.

José Mourinho tem um toque de Midas”, explicou Miguel Guedes.

Cândido Costa e Luís Vilar realçaram a importância de José Mourinho no comando técnico do Tottenham. Ambos os comentadores destacam a pedagogia e a modo de lidar com os jogadores do treinador.

José Mourinho é um treinador que consegue entrar na cabeça dos jogadores”, disse Luís vilar.

O PSG conseguiu empatar a duas bolas no Santiago Barnabéu. Miguel Guedes culpa a passividade da defesa do Real Madrid para justificar o empate.