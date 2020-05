Cláudia Lopes está de regresso à TVI e ao Maisfutebol e, em entrevista à Selfie, falou sobre como é voltar a apresentar um programa que faz parte da sua vida.

“Para mim, é sempre muito complicado falar do MaisFutebol, porque é uma coisa que faz parte da minha vida. Desde 2009, quando cheguei à TVI, fiz sempre o programa desde aí, com exceção da minha licença de maternidade e, agora, durante este período de alguns meses. É estranho, mas nunca senti que me afastei do MaisFutebol.”