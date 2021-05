O futebol é, e continuará a ser, o desporto rei e será o centro de todas as atenções entre os dias 11 de junho e 11 de julho, datas em que decorre o EURO 2020.

Durante estes 30 dias, todos os olhos estarão postos nas seleções que vão competir pelo tão desejado título de Campeão Europeu, que atualmente pertence à seleção portuguesa.

Para esta competição, e ciente da importância de levar aos espetadores o melhor do futebol europeu, a TVI foi o canal generalista que adquiriu o maior número de jogos, que serão transmitidos em direto e em sinal aberto: 8 jogos da fase de grupos, incluindo o jogo de abertura, 2 jogos dos oitavos de final, 1 jogo dos quartos de final e um jogo das meias-finais.

Para além da transmissão destes 12 encontros, a TVI está já a preparar uma grande operação de cobertura televisiva que, ao longo destes 30 dias, vai assegurar o acompanhamento de todos os resultados, das seleções e dos principais protagonistas desta competição.

Para o comentário e análise, a TVI vai reunir alguns dos mais reconhecidos comentadores da área desportiva. Com coordenação editorial de Joaquim Sousa Martins, o EURO 2020 vai ser diariamente acompanhado na antena da TVI, TVI24, no TVI Player e também no site da TVI24.