Tiago Monteiro acreditar que "tudo vai regressar ao normal" após recuperar de um grave acidente e voltar à competição neste fim de semana, em Suzuka, com um 11.º e dois 15.º lugares no WTCR.

Ao volante de um Honda Civic, o português regressou à competição, 415 dias depois de um acidente em Barcelona em treinos privados. O regresso foi na penúltima ronda do WTCR 2018 e Tiago Monteiro ficou "satisfeito" com o desempenho conseguido.

"Regressar a uma prova do WTCR sem qualquer ritmo competitivo não é fácil. Sabia que ia levar o seu tempo e que não se consegue numa prova única. Mas conseguir, desde cedo, andar rápido, no grupo da frente e melhorar a cada volta, deixou-me feliz e confiante de que tudo vai regressar ao normal."

O piloto portuense, em comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa e veiculado pela Lusa, não escondeu a satisfação por estar de volta ao campeonato que não pôde disputar nesta época.

“As corridas foram intensas, tal como eu gosto, com muitas lutas e ultrapassagens. Era isto que eu precisava. Diverti-me bastante. E o meu desempenho melhorava volta a volta. Senti-me mesmo muito bem e estou superfeliz com o desfecho final do fim de semana.”