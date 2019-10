"Manual de Ultimate e Desportos de Disco nas Escolas" é um novo livro que aborda a relação entre os desportos de disco e a educação.

Nos últimos anos, têm sido desenvolvidas várias iniciativas junto às escolas e aguarda-se pela entrada destes desportos no programa nacional de Educação Física.

José Amoroso, autor do livro, professor do Instituto Politécnico de Leiria e Presidente da Associação Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco foi convidado do “Diário da Manhã” da TVI, esta sexta-feira.

O professor falou sobre os benefícios de um desporto que as crianças e os jovens adoram.