Uma cidadã argentina foi apanhada no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro a tentar embarcar para Portugal com cocaína escondida no puxador da mala. A mulher, de 37 anos, foi detida pela Polícia Federal (PF) brasileira, na noite de domingo.

A suspeita pretendia viajar para o Porto, num voo que faria conexão em Lisboa, quando foi surpreendida por agentes federais, segundo detalhou a PF em comunicado.

A mulher, bem como a droga apreendida, foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para formalização do auto de prisão em flagrante e será agora entregue ao sistema prisional.

A detida "ficará à disposição da Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão", ainda de acordo com a corporação, que não detalhou a quantidade de cocaína apreendida.

Apesar de não ter produção própria de cocaína, o Brasil é um dos principais pontos de passagem da droga proveniente de outros países da América Latina, com destino à Europa, e Portugal tem-se tornado numa das portas de passagem de estupefacientes para o continente europeu.