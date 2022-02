A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de um casal por suspeitas de tráfico de estupefacientes em Coimbra, que já se encontrava a cumprir pena em regime de permanência na habitação, após condenação por crimes semelhantes.

Em comunicado, a PJ informou que a detenção, em “flagrante de delito”, foi levada a cabo pela Diretoria do Centro.

“Os dois detidos, com 57 e 60 anos, são casados e procederiam à venda de produtos estupefacientes a partir do seu domicílio, onde se encontravam em cumprimento de pena, no regime de permanência na habitação, na sequência de condenação por crimes de idêntica natureza”, acrescentou.