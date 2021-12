Portugal registou esta sexta-feira, 3 de dezembro, 2.535 novos casos de infeção por covid-19. O mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) refere ainda mais 21 óbitos. Trata-se do número mais elevado desde março: nesse mês, no dia 18, registaram-se também 21 mortes.

Nas últimas 24 horas houve menos 14 pessoas internadas em enfermaria, totalizando 902. Já a inspirar maior atenção, nos cuidados intensivos, estão agora 129 doentes, mais 1 do que no dia anterior.

A região Norte foi aquela a registar mais infeções novas (841), superando Lisboa e Vale do Tejo. Já esta última protagoniza o maior número de novos mortos: nas último dia foram mais cinco as vítimas mortais devido à covid-19.

Neste momento, estão ativos no país 56.439 casos. Nesse sentido, as autoridades de saúde estão a monitorizar 72.030 contactos de risco, mais 2.420 do que no último balanço.

No último dia, houve 3.713 pessoas a recuperar da covid-19 em Portugal.

A caminho do “vermelho”

O mais recente relatório da DGS dá conta que a incidência da covid-19 a nível nacional está nos 374 casos por cada 100 mil habitantes. O continente tem um valor superior: de 376,5.

Já o índice de transmissibilidade, conhecido como R(t), está nos 1,13 a nível nacional. O cruzamento dos dois indicadores coloca Portugal mais próximo da zona vermelha da matriz de risco.

Mais concelhos em risco elevado e muito elevado

O número de concelhos com risco elevado e muito elevado de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 aumentou esta semana de 154 para 194, com dez municípios em risco extremo.

Barrancos, Carregal do Sal, Mira, Monchique, Portimão, Serpa, Soure, Terras de Bouro, Vila Nova de Paiva e Vimioso são os dez concelhos com mais de 960 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.