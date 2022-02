Nas últimas 24 horas, em Portugal, segundo o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) deste domingo, registaram-se mais 38 óbitos e 7.107 novos casos de infeção por Covid-19.

O número de internamentos também subiu ligeiramente este domingo, estando agora 1.396 em enfermaria (+ 18). O número de internados nos Cuidados Intensivos também subiu e tem agora 102 pessoas contabilizadas (+ 1).

Dos 38 óbitos registados este domingo 10 foram na região Centro, nove foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), e também se registaram nove no Norte. No Alentejo foram quatro vítimas mortais e duas no Algarve.

A região de LVT foi também a que registou um maior número de novos casos (2.531), seguindo-se o Norte (1.535), o Centro (1.478), o Algarve (424) e o Alentejo (393).

O número de casos ativos aumentou este domingo para 452.758 e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 612 pessoas.