Mais 50.299 mil crianças com idades entre os cinco e 11 anos foram vacinadas contra a covid-19 na sexta-feira, de acordo com o relatório de vacinação divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Há agora 196.087 crianças desta faixa etária vacinadas no país.

De acordo ainda com o documento, 3.275.902 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a covid-19, mais 43.395 utentes nas últimas 24 horas.

A partir dos 70 anos, 89% dos utentes receberam já a terceira inoculação. A percentagem desce para 74% na faixa etária dos 60-69 anos e para 37% entre os 50 e 59 anos.

Até sexta-feira, 5.505 portugueses concluíram o plano de vacinação primário, totalizando 8.722.954 milhões.

Há ainda a registar que mais 1.127 utentes receberam a vacina contra a gripe, elevando o total para 2.471.808.

Estes dados surgem numa altura em que a variante Ómicron já é dominante em Portugal, tendo uma proporção de casos estimada de 92,5% no dia 6 de janeiro de 2022.

O relatório das Linhas Vermelhas do INSA e da DGS indica que pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 "tiveram um risco de internamento 2 a 6 vezes menor do que as pessoas não vacinadas".