António Costa Silva está a apresentar o plano que elaborou, a pedido do primeiro-ministro, António Costa, para por no papel as formas como Portugal poderá recuperar pós Covid-19: "Visão Estratégica para o Plano de Recuperação 2020/2030". Um documento da autoria do gestor que inclui já contributos do Executivo e que enquadrará o orçamento para 2021.

No Centro Cultural de Lisboa, Costa Silva referiu, no início da sua apresentação e depois de um vasto leque de agradecimentos, que “o documento responde a um desafio lançado pelo senhor primeiro-ministro: o que fazer do 'day after'?. Não é um documento do como fazer. Não é um plano do Governo. É uma reflexão que articula um conjunto de caminhos possíveis para Portugal."

Veja também: 21 ideias do plano de recuperação para Portugal

O documento, de 142 páginas, apresenta 10 eixos estratégicos em torno de (i) uma Rede de Infraestruturas Indispensáveis, (ii) a Qualificação da População, a Aceleração da Transição Digital, as Infraestruturas Digitais, a Ciência e Tecnologia, (iii) o Setor da Saúde e o Futuro, (iv) Estado Social, (v) a Reindustrialização do País, (vi) a Reconversão Industrial, (vii) a Transição Energética e Eletrificação da Economia, (viii) a Coesão do Território, Agricultura e Floresta, (ix) um Novo Paradigma para as Cidades e a Mobilidade e (x) Cultura, Serviços, Turismo e Comércio.

Esta apresentação surge no dia após fumo branco em Bruxelas. Os instrumentos a que Conselho Europeu deu luz verde esta madrugada, o fundo de recuperação de 750 mil milhões de euros (dos quais 390 mil milhões de euros em subvenções destinadas aos Estados-membros) e o Quadro Financeiro Plurianual 2021/2027 são considerados essenciais para financiar este plano de recuperação.

De acordo com a Lusa, no passado dia 10, na sequência da divulgação preliminar do documento - antes ainda de ter sido concluído o processo de incorporação de sugestões e de alterações por parte dos diversos ministérios -, o primeiro-ministro frisou que o plano de António Costa Silva será ainda sujeito a discussão pública.

Após este período de discussão pública, quase em simultâneo com a conclusão da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), o Governo apresentará a versão final, já então com o desenho das medidas políticas, ou seja, com as prioridades, os calendários de execução e as estimativas em termos de impacto financeiro.

O primeiro-ministro iniciou na semana passada as conversações para a aprovação da proposta do Governo de OE2021, tendo recebido em São Bento o Bloco de Esquerda e o PCP - parceiros parlamentares do PS na anterior legislatura. António Costa terá ainda em breve encontros com o PEV e com o PAN sobre o Orçamento do próximo ano.

Costa espera que discussão pública enriqueça o documento com novas ideias

Já o primeiro-ministro afirmou hoje esperar que a discussão pública do documento possa incorporar novas ideias sobre a transformação estratégica a operar no país.

Esta expectativa de António Costa consta de uma mensagem de vídeo que enviou de Bruxelas, onde se encontra desde sexta-feira, e que foi transmitida no CCB na abertura da sessão de apresentação.

Numa mensagem com cerca de dois minutos e meio, o primeiro-ministro disse pretender que a discussão pública deste documento estratégico de médio prazo, que hoje se inicia, "ajude a enriquecer o debate e traga ainda novas ideias", permitindo "que se foque bem nas oportunidades que o país não pode perder para ter, simultaneamente, uma resposta de efeito imediato" à atual crise provocada pela pandemia da Covid-19, "mas também a capacidade de projetar a ambição de transformação estratégica do país".