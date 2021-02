A dívida pública portuguesa aumentou 20,4 mil milhões de euros em relação ao final de 2019, fechando assim 2020 com um número recorde: 270,4 mil milhões de euros.

No final de 2020, a dívida pública situou-se em 270,4 mil milhões de euros (Gráfico 1), aumentando 20,4 mil milhões de euros em relação ao final de 2019", lê-se no comunicado do Banco de Portugal.