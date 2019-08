Mário Centeno está fora da corrida à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI). O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais.

O ministro português das Finanças e presidente do Eurogrupo apela a um “consenso” europeu na mensagem publicada no Twitter onde apresenta a decisão.

In finding an 🇪🇺candidate to run the IMF as in other imptt EU decisions, we must strive for common ground. I want to help find a consensus so I won’t take part in this stage of the process (tomorrow’s vote). I remain available to work towards a solution that is acceptable to all